الصحة العالمية: رصد السلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" في 16 دولة إفريقية
برازافيل - (أ ش أ):
أكد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لإفريقيا، اليوم الإثنين، رصد السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس "كورونا" والأكثر انتشارا بين سلالاته، في 16 دولة إفريقية حتى الآن.
وقالت أخصائية الأمراض الفيروسية في المكتب الإقليمي، نيكي جوميدي-مويليتسي، في بيان على صفحة المكتب الإقليمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه من المعتقد أن تكون السلالة "دلتا"، المكتشفة لأول مرة في الهند، أكثر قدرة على الانتشار من السلالات الأخرى بنسبة 30 إلى 60 بالمائة، داعية الجميع للحصول على اللقاحات المتوفرة لديهم.
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