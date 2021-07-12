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الصحة العالمية: العالم يواجه حالة طوارئ في الأماكن منخفضة التلقيح ضد كورونا

08:24 م الإثنين 12 يوليه 2021
الصحة العالمية: العالم يواجه حالة طوارئ في الأماكن منخفضة التلقيح ضد كورونا

تادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية

جنيف - (أ ش أ):

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن العالم يواجه حاليا حالة طوارئ صحية أسوأ مما كانت عليه خاصة في الأماكن التي ينخفض فيها مستوى التلقيح.

وأضاف أدهانوم - في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة فى جنيف اليوم الاثنين - أن المنظمة كانت قد سجلت في الأسبوع الماضي رابع أسبوع لانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا ولكن العديد من المناطق عادت لتشهد ارتفاعا فى عدد حالات الإصابة والمستشفيات تبلغ طاقتها القصوى في الوقت الذي ينتشر متحور دلتا وأن كان لايصيب كل البلدان على قدر المساواة.

وحذر أن البلدان ذات التغطية المنخفضة للتلقيح تواجه وضعا مخيفا حيث يؤدى متحور دلتا إلى موجات من حالات الإصابة وحالات الوفيات في الوقت الذى يواجه العمال الصحيون في الخطوط الأمامية والمسنون والضعفاء أخطارا كبيرة، لافتا إلى أن متحور دلتا منتشر حاليا في أكثر من 100 دولة.

وطالب مدير عام المنظمة الدولية بأن يكافح العالم جحيم الوباء، كما طالب شركات تصنيع اللقاحات بتقاسم براءات الاختراع والتكنولوجيا وشركتى فايزر ومودرنا بتقديم جرعات من لقاحيهما إلى مرفق كوفاكس لتوجيهها إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة بعد أن أوضحت البيانات أن اللقاحين يقدمان حماية طويلة الأمد.

وأشار إلى أن المنظمة تبذل كل الجهود لإنشاء محاور جديدة لتصنيع اللقاحات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء موقعين جديدين فى كل من اليابان واستراليا بما سيساعد مرفق كوفاكس على الحصول على المزيد من جرعات اللقاحات.

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تادروس أدهانوم منظمة الصحة العالمية جنيف لقاح كورونا فيروس كورونا

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