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الصحة العالمية: الاحتفال بيورو 2020 وسط الجائحة يبعث برسالة خاطئة

08:01 م الإثنين 12 يوليه 2021
الصحة العالمية: الاحتفال بيورو 2020 وسط الجائحة يبعث برسالة خاطئة

الاحتفالات بيورو 2020

فيينا - (د ب أ)

أعربت منظمة الصحة العالمية عن اعتقادها أن مشاهد حشود الجماهير وهي تحتفل بنهائي يورو 2020 لا تساعد كثيرا في مكافحة الجائحة عبر العالم.

وقال منسق شؤون الطوارئ بالمنظمة مايك ريان في جنيف اليوم الاثنين إنه في حين أن الكثير من الأشخاص في أوروبا تم تطعيمهم ضد كورونا، مقارنة بالمتوسط العالمي ، فإن هناك مئات الملايين من الأشخاص في مناطق أخرى لم يتم تطعيمهم بعد.

وأضاف ريان أمام مؤتمر صحفي أن الناس تشاهد الاحتفالات أثناء البطولة الأوروبية وتظن "أنهم يستمتعون كثيرا في أوروبا".

وقال إن هذا يجعل من الصعب إقناع الأشخاص في الدول الفقيرة الذين لا يتاح لهم التطعيم بالاستمرار بالالتزام بالتدابير الصحية ضد الفيروس.

كما حث مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس شركتي موديرنا وفايزر بعدم إمداد الدول الغنية باللقاحات المعززة.

وأوضح أن جرعات اللقاح يجب أن تذهب أولا إلى الدول التي ليست قادرة على تلقيح موظفيها في القطاع الصحي والفئات المعرضة للخطر.

وقال تيدروس "ينبغي على العالم أن يكافح معا للتخلص من جحيم جائحة كوفيد-19 في كل مكان".

الاحتفالات بيورو 2020 منظمة الصحة العالمية جائحة كورونا فيروس كورونا

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