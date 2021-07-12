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دراسة: لقاح "سبوتنيك في" الروسي فعال ضد سلالات جديدة من كورونا

07:44 م الإثنين 12 يوليه 2021
دراسة: لقاح "سبوتنيك في" الروسي فعال ضد سلالات جديدة من كورونا

لقاح سبوتنيك-V

موسكو - (أ ش أ):

أكد مركز "جاماليا" الطبي الروسي أن نتائج دراسة علمية أثبتت فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي في وقاية جسم الإنسان من سلالات جديدة لفيروس كورونا .

وأشار المركز (الذي يعود له الفضل في تطوير اللقاح المذكور) - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها خبراؤه نشرت في مجلة Vaccines الدولية الرائدة في دراسة اللقاحات.

وأوضح أن نتائج الدراسة تدل على أن مصول الدم المأخوذة من متلقيي "سبوتنيك V" تتمتع بقدرة عالية على مكافحة السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

ولفت الصندوق الى أن منهجية الدراسة تعتمد على تقييم النشاط الواقي لمصول دماء الأشخاص المطعمين بـ "سبوتنيك V" في تعاملها مع عينات من السلالات الجديدة المنتشرة عالميا من فيروس كورونا، وذلك عبر المقارنة بين فعاليتها في مكافحة فيروس كورونا الأصلي وقدرتها على مواجهة تحوراتها المختلفة.

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أعلن في وقت سابق اليوم أن نتائج دراسة لقاح "سبوتنيك في" التي ذكرتها المجلة الدولية "سيل ريبورتس ميديسين" ، أكدت اكتساب مستويات حماية عالية بعد التطعيم باللقاح الروسي .

وأعلنت روسيا في أغسطس 2020، إنتاج (سبوتنيك - V ) وهو أول لقاح في العالم، مضاد لفيروس كورونا المستجد، ، وأصبح أحد افضل 3 لقاحات عالمية تزيد فاعليتها عن 90 في المئة.

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