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هاييتي: القبض على شخص يشتبه في ضلوعه باغتيال الرئيس مويس

07:25 م الإثنين 12 يوليه 2021
هاييتي: القبض على شخص يشتبه في ضلوعه باغتيال الرئيس مويس

جوفينيل مويس

بورت أو برنس - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة في هاييتي إلقاء القبض على شخص يُزعم أنه ساعد في تنظيم مخطط اقتحام مقر إقامة رئيس البلاد، جوفينيل مويس، واغتياله يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الشرطة، حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي اليوم الإثنين، إن الخطوة جاءت في ضوء التحقيقات الجارية في القضية، حيث وجد أن الشخص المشتبه به هاييتي الجنسية ويدعى كريستيان إيمانويل سانون، و(يبلغ من العمر 63 عامًا) ومسجل كمرتزقة كولومبي من خلال شركة أمن فنزويلية تتخذ من ولاية فلوريدا مقرًا لها.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به تمكن من دخول البلاد على متن طائرة خاصة في أوائل شهر يونيو الماضي ولديه دوافع سياسية.

ويُحتجز المشتبه به في الوقت الحالي إلى جانب 25 آخرين على خلفية قضية الاغتيال الجاري التحقيق بها.

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جوفينيل مويس بورت أو برنس اغتيال جوفينيل مويس هاييتي

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