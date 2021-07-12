وزيرة لبنانية: يجب مرور مساعدات الدول المانحة عبر أطرها الصحيحة

بيروت - (د ب أ)

أكّدت وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، خلال لقائها السفيرتين الأمريكية دوروثي شيا، والفرنسية آن جريو، على وجوب مرور المساعدات إلى لبنان من الدول المانحة عبر أطر صحيحة.

وأعلنت الوزيرة عكر اليوم الاثنين على صفحتها بموقع "تويتر" أنها بحثت مع السفيرتين شيا وجريو، نتائج زيارتهما الأخيرة للمملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزيرة عكر أن "كل المساعدات التي ستصل إلى لبنان من الدول المانحة" عليها أن تمر عبر أطرها الصحيحة وأن يتم تسجيلها كاملة والإعلان عنها وعن كيفية توزيعها عبر منصة خاصة مفتوحة أمام المجتمع الدولي وكل اللبنانيين تنفيذا لمبدأ الشفافية".

وكانت السفيرتان الأمريكية والفرنسية في لبنان قد زارتا السعودية في الثامن من يوليو الحالي لبحث مسألة مساعدة لبنان، وأهمية تشكيل حكومة تعمل لتحقيق الإصلاحات الضرورية.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة تتخللها مظاهرات احتجاجية على تردي الاوضاع المعيشية.