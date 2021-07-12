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الخارجية: رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

05:06 م الإثنين 12 يوليه 2021
الخارجية: رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ):

سلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال زيارته الحالية لبروكسل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير شكري رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، مشيرا إلى أن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩، وليبيا وعملية السلام.

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Asha
السيسي سد النهضة سامح شكري المجلس الأوروبي شارل ميشيل

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