الخارجية: رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):

سلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال زيارته الحالية لبروكسل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير شكري رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، مشيرا إلى أن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩، وليبيا وعملية السلام.