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إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا لتعزيز قدرات الجيش

04:55 م الإثنين 12 يوليه 2021
إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا لتعزيز قدرات الجيش

الجيش الإثيوبي

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية اليوم الاثنين توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع روسيا، تشمل تعزيز قدرات الجيش الإثيوبي المهارية والتكنولوجية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن إذاعة "فانا" الإثيوبية، قولها إن مسؤولة الشؤون المالية في وزارة الدفاع الإثيوبية، مارثا ليويج، أكدت أن "هذه الاتفاقية ستكون لها أهمية كبيرة في أخذ العلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى".

وأضافت "تركز الاتفاقية على تعزيز قدرات قوات الدفاع الوطني الأثيوبية المهارية والتكنولوجية".

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية، كشفت أن اللجنة الفنية العسكرية الإثيوبية الروسية، بدأت عقد اجتماعاتها الـ11 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وزيادة المعرفة والتقنيات العسكرية المستخدمة.

وقالت مسؤولة الشؤون المالية في وزارة الدفاع الإثيوبية، مارثا ليويج، إن التعاون المشترك بين روسيا تعزز بعد المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء أبي أحمد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن الحكومة الروسية قدمت دعمًا لأديس أبابا، خلال عمليات الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي.

الجيش الإثيوبي إثيوبيا روسيا وزارة الدفاع الإثيوبية

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