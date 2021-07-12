صور- أول سائح يصل الفضاء الخارجي..ماذا نعرف عن رحلة ريتشارد برانسون التاريخية؟

وكالات:

اصبح السير ريتشارد برانسون، أمس الاحد، أول ملياردير يصل الفضاء، احتفل بما اعتبرها "تجربة العمر" مع زوجته وأطفاله وأحفاده الذين استقبلوه على مدرج المطار بعد عودة مركبته الفضائية فيرجين جالاكتيك من رحلة عبر الغلاف الجوي للأرض.

هبطت طائرة "فيرجن جالاكتيك" الفضائية " في إس إس يونيتي" على الأرض بأمان، الأحد، بعد الرحلة التاريخية إلى الفضاء التي استغرقت ساعة، وبذلك تفوق برانسون على رجل الاعمال الأمريكي ومؤسس أمازون جيف بيزوس المقررة في ٢٠ يوليو.

انطلقت رحلة برانسون- حسب سي إن إن- إلى الفضاء حوالي الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرًا بتوقيت جرينيتش، من قاعدة (سبيس شيب أمريكا) في ولاية نيوميكسيكو، متجهة إلى الفضاء لمسافة 50 ميلًا بعيدًا عن الأرض، قبل أن تعود وتهبط في القاعدة نفسها خلال ساعة واحدة.

استغرق الوصول إلى يوم إقلاع الرحلة القصيرة أكثر من عقدين من الزمن، إذ أسس برانسون شركة "فيرجن جالاكتيك" في 2004 بهدف إنشاء مركبة فضائية مجنحة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 8 أشخاص، بما في ذلك طياران و6 ركاب، حسب سي إن إن.

وقد أجرت مركبة "في إس إس يونيتي" كما تسمى الطائرة الفضائية، أكثر من 20 رحلة تجريبية، وصلت 3 منها إلى حافة الفضاء وجعلت من 5 موظفين من "فيرجن جالاكتيك" رواد فضاء.

أراد برانسون، أمس، اختبار انعدام الجاذبية بمركبة من صنع شركته التي أسسها قبل 17 سنة، محققاً حلماً يراوده منذ فترة طويلة.

وبعد تأجيل موعد الإقلاع ساعة ونصف ساعة بسبب الأحوال الجوية، وفق ما أعلنت فيرجن جالاكتيك صباح أمس، حلّقت المركبة لنحو 50 دقيقة، قبل أن تطلق المركبة المعلقة أسفلها التي ستشغل محركها الخاص حتى بلوغ الفضاء.

تعتزم فيرجن جالاكتيك إطلاق رحلتين تجريبيتين إضافيتين، ومن ثمّ إطلاق رحلات تجارية منتظمة اعتباراً من العام 2022. وهي تطمح إلى إطلاق 400 رحلة في العام من سبايسبورت أمريكا، حسبما نقلت الشرق الأوسط.

وحتى الآن، دفع نحو 600 شخص ثمن بطاقة السفر إلى الفضاء بسعر يراوح بين 200 و250 ألف دولار.