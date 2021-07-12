Masrawy logo white

ظريف يحث الرئيس الإيراني المنتخب على الالتزام بالاتفاق النووي

03:43 م الإثنين 12 يوليه 2021
ظريف يحث الرئيس الإيراني المنتخب على الالتزام بالاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران- (د ب أ):

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي وحكومته على الالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015.

وكتب ظريف، في رسالة إلى البرلمان اليوم الاثنين، ونقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن التمسك بالاتفاق :"قد يؤدي إلى تحسن هائل في البلاد في العصر السياسي الجديد، وستستفيد منه الأجيال القادمة أيضا."

وشدد على أنه عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي، فإنه يتعين على الحكومة الجديدة التركيز على المصالح الوطنية طويلة الأجل وليس على الأيديولوجية.

ومن المقرر أن يتولى رئيسي مهامه خلفا للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في الخامس من أغسطس.

وكان رئيسي 60 عاما قد انتقد الاتفاق مرارا خلال السنوات الماضية، ويتوقع مراقبون أنه لن يستمر في السياسة النووية المعتدلة التي يتبعها روحاني وظريف.

إلا أن رئيسي وعد خلال حملته الانتخابية، قبل الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي، بإنهاء سريع للأزمة الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بشكل واقعي إلا إذا تم رفع العقوبات الأمريكية في إطار الاتفاق النووي.

واختتمت الشهر الماضي في فيينا جولة سادسة من مفاوضات رامية لإعادة إحياء الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب عام 2018 منه بصورة أحادية.

محمد جواد ظريف الاتفاق النووي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الخبر التالى:

صور- أول سائح يصل الفضاء الخارجي..ماذا نعرف عن رحلة ريتشارد برانسون التاريخية؟

كورونا.. لحظة بلحظة

117

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

656

متعافون اليوم

283102

إجمالي الإصابات

16396

إجمالي الوفيات

218412

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • يهمك:شديدة على القاهرة.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الجمعة (طقس 6 أيام)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا