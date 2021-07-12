البرق: مقتل 16 هنديا ضربتهم صاعقة برق خلال التقاط صور سيلفي

الصواعق تقتل عشرات كل عام في الهند.

نيودلهي- (بي بي سي):

أودت صاعقة برق بحياة 16 شخصا، على الأقل، وأصابت عددا آخر في مدينة جايبور شمالي الهند يوم الأحد.

وكان الضحايا يلتقطون صور سيلفي تحت المطر فوق برج مراقبة في قلعة عامر بالمدينة التي يرجع تاريخها إلى القرن 12، وهي منطقة سياحية شهيرة.

وكان يوجد 27 شخصا على البرج وعلى جدار القلعة عندما وقع الحادث. وقيل إن بعضهم قفز إلى الأرض.

وتقتل الصواعق حوالي 2000 هندي كل عام في المتوسط.

وقال ضابط شرطة كبير لوسائل الإعلام إن معظم القتلى في برج القلعة من الشباب.

وشهد يوم الأحد وحده تسع حالات وفاة أخرى بسبب ضربات الصواعق التي أبلغ عنها في جميع أنحاء ولاية راجاستان، حيث تقع مدينة جايبور، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية.

وأعلن رئيس وزراء الولاية، أشوك جهلوت، عن 500 ألف روبية (6700 دولار) تعويضا لأسر الضحايا.

ومازال موسم الرياح الموسمية في الهند، الذي يشهد أمطارا غزيرة، عادة من يونيو إلى سبتمبر، مستمرا.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الوفيات الناجمة عن الصواعق تضاعفت في البلاد منذ الستينيات، وكانت أزمة المناخ أحد الأسباب التي ذكرتها.

وتشير بيانات إلى أن حوادث البرق زادت بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 في المئة منذ أوائل عقد التسعينيات وحتى منتصفه. وفي عام 2018، سجلت ولاية أندرا براديش الجنوبية 36749 صاعقة برق في 13 ساعة فقط.

ويقول مسؤولون إن ضربات الصواعق أكثر شيوعا في المناطق التي لا تكثر فيها الأشجار، مما يجعل الناس عرضة للصعق.

نصائح للأمان عند حدوث الصواعق

• ابحث عن مأوى داخل مبنى كبير أو سيارة

• اخرج من المساحات الواسعة والمفتوحة وابتعد عن قمم التلال المكشوفة

• إذا لم يكن لديك مكان تلجأ إليه، فاجعل من نفسك هدفا صغيرا قدر الإمكان من خلال الانحناء، ووضع يديك على ركبتيك، وطي رأسك

• لا تحتمي تحت الأشجار الطويلة أو المعزولة