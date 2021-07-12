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الخارجية الروسية: التدخل الخارجي في شؤون كوبا أمر غير مقبول

03:26 م الإثنين 12 يوليه 2021
الخارجية الروسية: التدخل الخارجي في شؤون كوبا أمر غير مقبول

ماريا زاخاروفا

موسكو- (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أي تدخل خارجي في شؤون كوبا الداخلية هو أمر غير مقبول.

وأضافت زاخاروفا -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين-: أن "روسيا تعتبر أنه من غير المقبول التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات السيادة، وأي أعمال أخرى من شأنها أن تشجع على زعزعة استقرار الوضع في الجزيرة".

وشهدت عدد من المدن الكوبية، أمس الأحد، مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، رفع خلالها المحتجون شعارات مناهضة للحكومة، فيما خرجت -في وقت لاحق- مسيرات إلى الشوارع مؤيدة للحكومة بعد دعوة من الرئيس ميجيل دياز كانيل.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير والتجمع في جميع أنحاء كوبا، كما تدين بشدة أي عنف أو استهداف للمتظاهرين الذي يمارسون حقوقهم.

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