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الصين: قتيل وعشرة مفقودين في انهيار فندق بشرق البلاد

02:08 م الإثنين 12 يوليه 2021
الصين: قتيل وعشرة مفقودين في انهيار فندق بشرق البلاد

ارشيفية

وكالات:

أدى انهيار فندق في مدينة سوجو بشرق الصين الإثنين إلى مقتل شخص على الأقل واعتبار عشرة آخرين في عداد المفقودين، حسبما أعلنت شبكة سي سي تي في الرسمية.

وتمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ سبعة ناجين من بين أنقاض فندق سيجي كايوان الكائن في المدينة السياحية، عقب انهياره بعد ظهر الإثنين، وفق الشبكة.

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