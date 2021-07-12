Masrawy logo white

الصراع في أفغانستان: عائلة تعلق في مطار اسطنبول منذ ثلاثة أسابيع بعد هروبها من تهديدات طالبان

01:56 م الإثنين 12 يوليه 2021
الصراع في أفغانستان: عائلة تعلق في مطار اسطنبول منذ ثلاثة أسابيع بعد هروبها من تهديدات طالبان

علم أفغانستان

كابول- (بي بي سي):

أصبحت عائلة أفغانية مكونة من 16 شخصا، بينهم طفل رضيع، عالقة داخل مطار إسطنبول الدولي الذي وصلته قبل ثلاثة أسابيع.

وتقول العائلة إنها تقول إنها فرت من هرات في غربي أفغانستان بعد تلقيها تهديدات بالقتل من حركة طالبان ومقتل أحد أقاربها.

ولم يسمح للعائلة، التي كان أحد أفرادها يعمل في وكالة مساعدات مقرها الولايات المتحدة، بدخول تركيا حتى الآن.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات التركية.

وشهدت هرات خلال الأسابيع الأخيرة قتالا عنيفا بين حركة طالبان والقوات، وتشير تقارير إلى أن العديد من الأفغان يحاولون مغادرة البلاد هربا من العنف المتفاقم في البلاد.

هذا المحتوى من

أفغانستان الصراع في أفغانستان مطار اسطنبول حركة طالبان

الخبر التالى:

موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
117

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

656

متعافون اليوم

283102

إجمالي الإصابات

16396

إجمالي الوفيات

218412

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا