الصراع في أفغانستان: عائلة تعلق في مطار اسطنبول منذ ثلاثة أسابيع بعد هروبها من تهديدات طالبان

كابول- (بي بي سي):

أصبحت عائلة أفغانية مكونة من 16 شخصا، بينهم طفل رضيع، عالقة داخل مطار إسطنبول الدولي الذي وصلته قبل ثلاثة أسابيع.

وتقول العائلة إنها تقول إنها فرت من هرات في غربي أفغانستان بعد تلقيها تهديدات بالقتل من حركة طالبان ومقتل أحد أقاربها.

ولم يسمح للعائلة، التي كان أحد أفرادها يعمل في وكالة مساعدات مقرها الولايات المتحدة، بدخول تركيا حتى الآن.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات التركية.

وشهدت هرات خلال الأسابيع الأخيرة قتالا عنيفا بين حركة طالبان والقوات، وتشير تقارير إلى أن العديد من الأفغان يحاولون مغادرة البلاد هربا من العنف المتفاقم في البلاد.