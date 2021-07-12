Masrawy logo white

روسيا: توقعنا أحداث أفغانستان المُثيرة للقلق

01:13 م الإثنين 12 يوليه 2021
روسيا: توقعنا أحداث أفغانستان المُثيرة للقلق

زامير كابولوف

موسكو- (أ ش أ):

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، إن ما يجري في أفغانستان يثير القلق، ولكن موسكو توقعت هذا المسار للأحداث.

وردًا على سؤال مماثل، قال مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية - في تصريح لوكالة (تاس) الروسية للأنباء اليوم الاثنين - : "إنه أمر مقلق لكنه متوقع وما توقعناه يحدث".

وتدهور الوضع الأمني في أفغانستان بشكل ملحوظ في شهر أبريل الماضي بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عملية القوات المسلحة الأمريكية هناك على وشك الانتهاء.

وعلى هذه الخلفية، صعدت حركة طالبان من وتيرة هجومها في عدة اتجاهات وفي الوقت الحالي، وقعت عشرات المقاطعات الأفغانية تحت سيطرة حركة طالبان التي استولت أيضًا على العديد من المعابر الحدودية الرئيسية إلى طاجيكستان وإيران وباكستان، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية وتخطط كابول لشن هجوم مضاد ضخم ضد طالبان.

هذا المحتوى من

Asha
زامير كابولوف أفغانستان الرئيس الروسي روسيا موسكو

الخبر التالى:

شكري يؤكد التزام مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

كورونا.. لحظة بلحظة

117

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

656

متعافون اليوم

283102

إجمالي الإصابات

16396

إجمالي الوفيات

218412

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا