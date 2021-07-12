روسيا: توقعنا أحداث أفغانستان المُثيرة للقلق

موسكو- (أ ش أ):

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، إن ما يجري في أفغانستان يثير القلق، ولكن موسكو توقعت هذا المسار للأحداث.

وردًا على سؤال مماثل، قال مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية - في تصريح لوكالة (تاس) الروسية للأنباء اليوم الاثنين - : "إنه أمر مقلق لكنه متوقع وما توقعناه يحدث".

وتدهور الوضع الأمني في أفغانستان بشكل ملحوظ في شهر أبريل الماضي بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عملية القوات المسلحة الأمريكية هناك على وشك الانتهاء.

وعلى هذه الخلفية، صعدت حركة طالبان من وتيرة هجومها في عدة اتجاهات وفي الوقت الحالي، وقعت عشرات المقاطعات الأفغانية تحت سيطرة حركة طالبان التي استولت أيضًا على العديد من المعابر الحدودية الرئيسية إلى طاجيكستان وإيران وباكستان، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية وتخطط كابول لشن هجوم مضاد ضخم ضد طالبان.