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سامح شكري يلتقي أمين عام الناتو في إطار العلاقات القوية التي تربط بين مصر والحلف

12:25 م الإثنين 12 يوليه 2021
سامح شكري يلتقي أمين عام الناتو في إطار العلاقات القوية التي تربط بين مصر والحلف

سامح شكري

بروكسل- (أ ش أ):

أعلن حلف شمال الأطلنطي (ناتو) أن أمينه العام يانس ستوليبنبرج سيلتقي اليوم وزير الخارجية المصري السيد سامح شكرى بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

تأتى المقابلة في إطار العلاقات القوية التي تربط مصر وحلف شمال الأطلنطي فى إطار ما يعرف بمنتدى الحوار المتوسطي للناتو الذى دشنته قمة قادة دول الحلف (مجلس شمال الأطلنطي) في العام 1994 كمظلة جامعة تضم سبع دول متوسطية ليست عضوا فى الناتو في مقدمتها مصر والجزائر والأردن وموريتانيا والمغرب وتونس وإسرائيل.

ويهدف منتدى الحوار المتوسطى للناتو – كمنصة سياسية – إلى تعميق التشاور فيما بين الناتو وجيرانه المتوسطيين فيما يتعلق بتعزيز السلم والتفاهمات المشتركة في القضايا المهمة وفق عدد من المبادىء الحاكمة لعمل تلك المنصة، أولها عدم التمييز بين دولها السبع فى تعاملاتها مع كيان الحلف، وإطلاق حرية الدول السبع فى انتهاج أساليب التعاون المشترك فيما بينها، وبينها وبين الناتو دونما تدخل من الحلف الذي تؤكد مواثيقه التأسيسية لهذا المنتدى على مبدأ ( الشراكة ) كإطار عام حاكم للتعاون بين الحلف و الدول السبع .

وقد أقر قادة الأطلنطي في قمتهم التى عقدت فى يوليو عام 1997 واستضافتها مدريد إنشاء مجموعة التعاون المتوسطية التى تحولت فيما بعد فى العام 2011 إلى لجنة السياسة والشراكة لدول منتدى الحوار المتوسطى للناتو على المستوى الوزارى وهى المعروفة باسم لجنة NATO + 7 لوزراء دفاع و خارجية الدول السبع.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري أمين عام الـناتو مصر حلف شمال الأطلنطي يانس ستوليبنبرج

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