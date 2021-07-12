رئيس وزراء هايتي المؤقت يتحدث عن الحالة الصحية للسيدة الأولى

وكالات:

نقلت وسائل إعلام محلية قول رئيس وزراء هايتي المؤقت، كلود جوزيف، إن السيدة الأولى، مارتن مويس، التي أصيبت في الهجوم الذي أودى إلى مقتل زوجها الرئيس جوفينيل مويس، في حالة جيدة.

ووفق موقع "هايتي٢٤" أكد جوزيف أنه تحدث مؤخرا عبر الهاتف مع زوجة الرئيس الراحل جوفينيل مويس.

وقال القائم بأعمال الرئيس: "السيدة الأولى في حالة جيدة. أجرينا عدة مكالمات هاتفية يوم السبت. بالإضافة إلى ذلك، كنت أول شخص يتلقى مكالمتها بعد العملية" التي أجريت لها.

وقُتل الرئيس الهايتي الأربعاء الماضي، بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله.

وتعتقد السلطات في هايتي أن مسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.