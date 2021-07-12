Masrawy logo white

رئيس وزراء هايتي المؤقت يتحدث عن الحالة الصحية للسيدة الأولى

11:41 ص الإثنين 12 يوليه 2021
رئيس وزراء هايتي المؤقت يتحدث عن الحالة الصحية للسيدة الأولى

مارتن مويس وزوجها الراحل الرئيس جوفينيل مويس

وكالات:

نقلت وسائل إعلام محلية قول رئيس وزراء هايتي المؤقت، كلود جوزيف، إن السيدة الأولى، مارتن مويس، التي أصيبت في الهجوم الذي أودى إلى مقتل زوجها الرئيس جوفينيل مويس، في حالة جيدة.

ووفق موقع "هايتي٢٤" أكد جوزيف أنه تحدث مؤخرا عبر الهاتف مع زوجة الرئيس الراحل جوفينيل مويس.

وقال القائم بأعمال الرئيس: "السيدة الأولى في حالة جيدة. أجرينا عدة مكالمات هاتفية يوم السبت. بالإضافة إلى ذلك، كنت أول شخص يتلقى مكالمتها بعد العملية" التي أجريت لها.

وقُتل الرئيس الهايتي الأربعاء الماضي، بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله.

وتعتقد السلطات في هايتي أن مسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.

هايتي رئيس وزراء هايتي كلود جوزيف مارتن مويس

الخبر التالى:

عدوى انهيار الليرة اللبنانية تنتقل إلى الريال اليمنى

كورونا.. لحظة بلحظة

117

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

656

متعافون اليوم

283102

إجمالي الإصابات

16396

إجمالي الوفيات

218412

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا