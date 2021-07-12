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وزيرة خارجية السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

10:29 ص الإثنين 12 يوليه 2021
وزيرة خارجية السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية

وكالات

أعربت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، عن ثقتها في أن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا "بتحكيم صوت العقل"، وذلك فيما يخص أزمة سد النهضة، في ظل تعثر المفاوضات، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

قالت المهدي التي تزور روسيا حاليا- حسبما نقلت سبوتنيك-: " تشمل مباحثاتي في موسكو الأوضاع في منطقتنا والتطورات الأخيرة الخاصة بقضية سد النهضة"، مضيفة "المباحثات ستتضمن شرح وتوضيح مواقفنا ووجهة نظرنا في قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت تجاهنا، سواء كان في سد النهضة أو في الحدود المشتركة بيننا".

وأكدت الوزيرة السودانية، أنه "يمكن لروسيا بما لديها من علاقات طيبة مع إثيوبيا أن تسعى إلى إقناع الجانب الإثيوبي بتحكيم صوت العقل والوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث، وعدم الإضرار بالسودان، كما فعلت في الملء الأول" لخزان سد النهضة.

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