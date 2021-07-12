شكري يبحث مع نظيره الروماني دفع التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية

القاهرة- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين ببروكسل مع نظيره الروماني بوجدان أوريسكو سُبل دفع التعاون الثنائي بين البلديّن والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

كان شكري قد شارك في وقت سابق اليوم في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث تم تناول ملفات التعاون الثنائي وقضايا هامة من بينها سد النهضة وعملية السلام وليبيا.