Masrawy logo white

قضية الفتنة: الاردن يحكم بالسجن لمدة 15 عاما بحق باسم عوض الله والشريف حسن

10:17 ص الإثنين 12 يوليه 2021
قضية الفتنة: الاردن يحكم بالسجن لمدة 15 عاما بحق باسم عوض الله والشريف حسن

باسم عوض الله

وكالات:

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية "الفتنة"، حسبما نقلت وكالة الانباء الأردنية بترا.

كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن الشريف حسن 15 عاما في القضية نفسها.

وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن "أركان التجريم كاملة في القضية".

وأكد رئيس المحكمة أن "المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى".

وأعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، مؤكدة "ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني".

باسم عوض الله الاردن محكمة أمن الدولة في الأردن الشريف حسن

الخبر التالى:

شكري يبحث مع نظيره الروماني دفع التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية

كورونا.. لحظة بلحظة

117

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

656

متعافون اليوم

283102

إجمالي الإصابات

16396

إجمالي الوفيات

218412

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا