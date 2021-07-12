مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر كوبا من استخدام العنف ضد المتظاهرين

واشنطن-(أ ش أ):

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان كوبا من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين عن سوليفان قوله إن الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير والتجمع في جميع أنحاء كوبا، كما تدين بشدة أي عنف أو استهداف للمتظاهرين الذي يمارسون حقوقهم.

يشار إلى أن آلاف الكوبيين خرجوا في تظاهرات حاشدة ضد الحكومة في أحياء جنوب غرب هافانا احتجاجا على الظروف المعيشية.​