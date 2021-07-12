تركيا: تسجيل 5 آلاف و261 إصابة و37 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أنقرة - (د ب ا):

أعلنت تركيا اليوم الأحد تسجيل 37 حالة وفاة و5 آلاف و261 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، أن 5 آلاف و242 مصابا تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ووفقا للبيانات، تجاوزت حصيلة التطعيم بلقاح كورونا، خلال أسبوع، 5 ملايين و131 ألف جرعة، حتى مساء الأحد، ليرتفع الإجمالي إلى 57 مليون و738 ألف و829.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك - فايزر" الألماني-الأمريكي.

وأطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا يوم 14 يناير الماضي.