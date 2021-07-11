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رئيس جنوب إفريقيا: استمرار الإغلاق عند المستوى الرابع بسبب أعداد الإصابات بكورونا

11:37 م الأحد 11 يوليه 2021
رئيس جنوب إفريقيا: استمرار الإغلاق عند المستوى الرابع بسبب أعداد الإصابات بكورونا

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

جوهانسبرج - (أ ش أ):

قال الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا مساء اليوم الأحد إن البلاد ستستمر في حالة إغلاق من المستوى 4، مع إبقاء الحظر المفروض على التجمعات.

وفي كلمته للشعب ، قال رامافوزا إن القرار اُتخذ بعد اجتماع مع مجلس الوزراء في وقت سابق من مساء اليوم، موضحًا "نحن نشهد موجة ثالثة أشد من الموجتين الأولى والثانية".

وقبل حوالي ساعة من خطاب رامافوزا، أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في البلاد عن تسجيل 16302 حالة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 151 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في نفس الفترة.

وتابع أن التجمعات ما عدا الجنازات لا تزال ممنوعة، ولا يزال حظر التجول ساريًا من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا، واستمرار غلق المدارس حتى 26 يوليو.

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121

إصابات اليوم

15

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

282985

إجمالي الإصابات

16383

إجمالي الوفيات

217756

إجمالي المتعافين

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