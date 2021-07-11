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الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها في تل أبيب الأربعاء المقبل

10:54 م الأحد 11 يوليه 2021
الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها في تل أبيب الأربعاء المقبل

الامارات واسرائيل

تل أبيب - (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري أن من المقرر أن تفتتح دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا سفارتها في تل أبيب يوم الأربعاء المقبل بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وذكرت قناة"أي 24" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني، أن سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، سوف يدشن حفل افتتاح السفارة.

والسفير الخاجة موجود في إسرائيل منذ أول مارس الماضي.

وسيكون مقر السفارة في نفس المبنى الذي توجد به بورصة تل أبيب.

وفي أواخر يونيو الماضي، افتتح وزير الخارجية يائير لابيد رسميا سفارة وقنصلية إسرائيل في أبوظبي ودبي.

كانت الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن في سبتمبر الماضي برعاية الولايات المتحدة.

الإمارات تل أبيب الرئيس الإسرائيلي سفير الإمارات لدى إسرائيل

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