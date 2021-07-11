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جنوب أفريقيا تمدد حظر الكحوليات وسط الموجة الثالثة من كورونا

10:17 م الأحد 11 يوليه 2021
جنوب أفريقيا تمدد حظر الكحوليات وسط الموجة الثالثة من كورونا

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

جوهانسبرج - (د ب أ)

قرر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، تمديد الحظر المفروض على مبيعات المشروبات الكحولية، وعلى معظم التجمعات العامة لمدة أسبوعين، في إطار جهود البلاد لمكافحة موجة ثالثة من وباء كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رامافوزا قوله اليوم الأحد في كلمة تليفزيونية إن جنوب أفريقيا ستظل في المستوى الرابع من الحالة التأهب بسبب الوباء، وهو ثاني أعلى مستوى، رغم إدخال تعديلات على بعض القيود، بما في ذلك السماح للمطاعم باستئناف عملها بنصف سعة موائدها وإعادة فتح الصالات الرياضية.

وأوضح رامافوزا أنه سيتم الإبقاء على حظر التجول الليلي، من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحا، كما ستظل المدارس مغلقة حتى يوم 26 تموز/يوليو الجاري.

وقال الرئيس: "اضطررنا إلى اتخاذ قرارات صعبة، وندرك أن كل قرار له ثمنه بالنسبة للاقتصاد والمجتمع... سنظل ملتزمين بالقيام بما في وسعنا للتخفيف من أثر الإغلاق على سبل عيش المواطنين".

سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا حظر الكحوليات وباء كورونا فيروس كورونا

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