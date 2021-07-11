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فوتشي ينتقد الخلافات الحزبية كسبب لتباطؤ معدلات التطعيم بأمريكا

10:16 م الأحد 11 يوليه 2021
فوتشي ينتقد الخلافات الحزبية كسبب لتباطؤ معدلات التطعيم بأمريكا

أنتوني فوتشي

واشنطن - (د ب أ)

قال أنتوني فوتشي، كبير المتخصصين في الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، إن "حالة الاستعلاء الأيديولوجية" تحول دون حصول المواطنين على جرعات مضادة لمرض كوفيد-19، معربا عن استيائه في ظل الكفاح لزيادة معدلات التطعيم في أجزاء بالبلاد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال فوتشي في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي" التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد إنه "ليس حلا سهلا.. علينا الابتعاد عن هذا الانقسام الذي كان بالفعل مشكلة منذ بداية تفشي المرض."

ومع تباطؤ معدلات التطعيم في الولايات الجنوبية والغربية الوسطى بوجه خاص، أجرى فوتشي عددا من البرامج الحوارية الصباحية الأمريكية لتعزيز رسالة إدارة الرئيس جو بايدن بأن الجرعات المضادة لفيروس كورونا آمنة وتوفر وقاية قوية ضد سلالة دلتا التي تنتشر الآن في البلاد.

وقال فاوتشي إن "صور الحضور وهم يهتفون معارضة للتطعيم بمؤتمر العمل السياسي المحافظ في دالاس أمر مروع". ومن المقرر أن يلقي الرئيس السابق دونالد ترامب كلمة في الاجتماع اليوم الأحد.

أنتوني فوتشي واشنطن أمريكا فيروس كورونا لقاح كورونا

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