عباس يدعو الرئيس الإسرائيلي للقيام بخطوات تهيئ المناخات لتحقيق السلام

رام الله -(د ب أ)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد الرئيس الإسرائيلي الجديد اسحاق هرتسوج إلى القيام بخطوات تهيئ المناخات لتحقيق السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس مع الرئيس الإسرائيلي الجديد هو الأول بين الرجلين عقب تسليم الأخير منصبه الأربعاء الماضي.

ودعا عباس بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، نظيره الإسرائيلي، للقيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

من جانبه قال هرتسوج في الاتصال الهاتفي إنه أبلغ عباس بأنه ينوي إجراء حوار مستمر مع السلطة الفلسطينية "على أمل المساعدة في تقدم العلاقات والأمل في تحقيق السلام بين شعبين يعيشان جنباً إلى جنب".

كان هرتسوج قد أدي اليمين رئيسا جديدا لإسرائيل يوم الأربعاء الماضي بعد انتخابه من جانب الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في الثاني من الشهر الجاري ليصبح الرئيس الـ 11 للبلاد.

يشار إلى أن منصب الرئيس في إسرائيل منصب فخري.