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تقارير: تشارلز يرفض منح أخيه إدوارد لقب "دوق إدنبرة" بعد وفاة والدهما

07:48 م الأحد 11 يوليه 2021
تقارير: تشارلز يرفض منح أخيه إدوارد لقب "دوق إدنبرة" بعد وفاة والدهما

الأمير تشارلز

لندن - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة (ميل أونلاين) البريطانية أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يرفض منح أخيه الأمير إدوارد لقب دوق أدنبرة بعد وفاة والدهم الأمير فيليب، والذي كان اللقب بحوزته.

وكان من المتوقع أن يتم تمرير لقب دوق ادنبره إلى إدوارد بعد أن أعلن قصر باكنجهام في عام 1999 أنه سيخلف والده "في الوقت المناسب"، إلا أن الملكة منحته لقب إيرل ويسيكس بعد زواجه من صوفي ريس جونز في نفس العام.

وبعد وفاة الأمير فيليب في أبريل من هذا العام عن عمر يناهز 99 عامًا، عاد اللقب على الفور إلى تشارلز نجل فيليب الأكبر، تماشياً مع التقاليد الملكية المنصوص عليها الصادرة عندما منح جورج السادس فيليب اللقب في عام 1947.

ويُعتقد أن تشارلز يقرر الآن ما إذا كان سيتم منح اللقب لإدوارد، وهو فرد آخر من عائلته أو تركه معلقًا.

وقالت صحيفة (صنداي تايمز) "إنه تشارلز يفكر في تغيير الأمر عن ما كان ينويه في 1999".. وقال مصدر للصحيفة: "الأمير هو دوق إدنبرة كما هو، والأمر متروك له لما سيحدث للقب.. لن يذهب إلى إدوارد".

يذكر أن أول دوق لأدنبرة كان الأمير فريدريك حفيد جورج الأول، الذي أصبح فيما بعد أمير ويلز، والذي تم إطلاق اللقب له لأول مرة في النبلاء في بريطانيا العظمى عام 1726.

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الأمير تشارلز الأمير إدوارد دوق إدنبرة

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