Masrawy logo white

شكري يبحث مع وزير خارجية مالطا ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير المشروعة

07:37 م الأحد 11 يوليه 2021
شكري يبحث مع وزير خارجية مالطا ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير المشروعة

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري‬،⁩ اليوم الأحد، خلال زيارته الحالية إلى بروكسل مع نظيره المالطي ⁧‫إيفارست بارتولو أوجه التعاون الثنائي والملفات الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن الوزيرين ناقشا الأزمة الليبية ومكافحة ظاهرتيّ الإرهاب والهجرة غير المشروعة.

ويقوم شكرى حاليا بزيارة إلى بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ومن المقرر أيضاً أن يعقد الوزير خلال الزيارة لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

سامح شكري? وزير خارجية مالطا الإرهاب الهجرة غير المشروعة

الخبر التالى:

السودان يؤكد استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين ويدعو لتقديم الدعم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
121

إصابات اليوم

15

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

282985

إجمالي الإصابات

16383

إجمالي الوفيات

217756

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:القاهرة 36.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا