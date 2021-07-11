شكري يبحث مع وزير خارجية مالطا ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير المشروعة

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري‬،⁩ اليوم الأحد، خلال زيارته الحالية إلى بروكسل مع نظيره المالطي ⁧‫إيفارست بارتولو أوجه التعاون الثنائي والملفات الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن الوزيرين ناقشا الأزمة الليبية ومكافحة ظاهرتيّ الإرهاب والهجرة غير المشروعة.

ويقوم شكرى حاليا بزيارة إلى بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ومن المقرر أيضاً أن يعقد الوزير خلال الزيارة لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.