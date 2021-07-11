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البنتاجون: ندرس طلب نشر قوات أمريكية في هايتي لتحقيق الاستقرار

07:11 م الأحد 11 يوليه 2021
البنتاجون: ندرس طلب نشر قوات أمريكية في هايتي لتحقيق الاستقرار

البنتاجون

واشنطن - (د ب أ)

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة تدرس طلب حكومة هايتي بنشر قوات أمريكية هناك لمساعدتها في تحقيق الاستقرار في البلاد عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيربي قوله عبر شبكة "فوكس نيوز" اليوم الأحد "نحن على دراية بطلب حكومة هايتي.. نقوم بتحليل الطلب كما نفعل مع أي طلب مساعدة آخر، هنا في البنتاجون. يخضع الأمر للمراجعة. لن استبق هذه العملية".

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تركز على تقديم المساعدة في التحقيق الخاص باغتيال الرئيس مويس، موضحًا أن فريقًا من مسؤولي وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي سيتوجه إلى هايتي اليوم الأحد "لرؤية ماذا يمكن أن نفعل لنساعدهم في عملية التحقيق. اعتقد أن هذا الاتجاه هو الذي يتم فيه توجيه كامل طاقاتنا الآن".

وأضاف كيربي: "لا أعلم ما إذا كنا في مرحلة الآن نستطيع فيها أن نقول بشكل مؤكد أن ما يحدث هناك يعرض أمننا القومي للخطر".

البنتاجون جون كيربي وزارة الدفاع الأمريكية حكومة هايتي جوفينيل مويس

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