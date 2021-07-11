وزير الخارجية السوري يعرب عن تقدير بلاده للموقف الهندي الداعم لدمشق

دمشق - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، عن تقدير بلاده للموقف الهندي الداعم لسوريا في مواجهة الحرب الإرهابية المفروضة عليها، والرافض لكل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.

جاء ذلك خلال استقبال المقداد، اليوم الأحد، السفير ماهيندر سينغ كانيال، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية الهند لدى الجمهورية العربية السورية.

وجرى- خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء السورية- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في كل المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين.

وعبر المقداد عن ارتياحه للمستوى العالي من التنسيق القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المحافل والمجالات وعلى جميع المستويات.

وأكد تطلع سوريا والعديد من دول العالم للمزيد من الدور الهندي الفاعل على المستوى الدولي للدفاع عن مبادئ العدالة والقانون الدولي، ومنع محاولات الهيمنة التي تحاول بعض الدول ممارستها في العديد من المناطق حول العالم، مشيداً في هذا الصدد بالدور الإيجابي الفاعل للسياسة الهندية أثناء عضويتها في مجلس الأمن.

بدوره، عبر السفير ماهيندر سينغ كانيال عن سعادته البالغة لوجوده في دمشق وعن امتنانه لما لقيه من ترحيب منذ وصوله إليها، مؤكداً سعيه للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصاً السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

وأكد استعداد بلاده لدعم سوريا ومساندتها من خلال المشاركة الهندية الفاعلة في مكافحة الإرهاب وفي تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السوريون في مختلف المجالات.