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بريطانيا تسجل 31 ألفا و772 إصابة و26 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

05:57 م الأحد 11 يوليه 2021
بريطانيا تسجل 31 ألفا و772 إصابة و26 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل 31 ألفا و772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و26 حالة وفاة ناجمة عنه، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب البيانات التي نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت، فقد ارتفع العدد الإجمالي لإصابات (كوفيد-19) المؤكدة في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة إلى 5 ملايين و121 ألفا و245 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات التي حدثت في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة إلى 128 ألفا و425 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن 86,9% من البالغين في بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما حصل 65,6 % على الجرعة الثانية، وذلك حتى يوم أمس السبت.

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121

إصابات اليوم

15

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

282985

إجمالي الإصابات

16383

إجمالي الوفيات

217756

إجمالي المتعافين

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