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ليبيا تعلن إغلاقًا جزئيًا في البلاد بعد رقم قياسي في إصابات كورونا

05:00 م الأحد 11 يوليه 2021
ليبيا تعلن إغلاقًا جزئيًا في البلاد بعد رقم قياسي في إصابات كورونا

عبد الحميد الدبيبة

ليبيا - (أ ش أ)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب تلفزيون "218 الليبي" فإن الدبيبة وفي قراره رقم 179 أعلن إغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي لمدة أسبوعين مع السماح بخدمة التوصيل للمطاعم.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار تقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة بالتزام ضوابط الوقاية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وسجل المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم /الأحد/، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بواقع 2854 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 204 آلاف و90 حالة.

وأوضح المركز، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3240 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 376 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 180 ألفا و860 حالة.

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عبد الحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية الليبية فيروس كورونا كوفيد 19 ليبيا

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