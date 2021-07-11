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وزارة الري السودانية: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

04:05 م الأحد 11 يوليه 2021
وزارة الري السودانية: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

سد النهضة

الخرطوم- (أ ش أ):

أكد الدكتور حسن أبو البشر نائب رئيس جهاز الموارد المائية في وزارة الري والموارد المائية السودانية أن وزارته لن يهدأ لها بال إلا بالوصول لاتفاق قانوني ملزم مع مصر وأثيوبيا حول سد النهضة، لجعل الموارد المائية تُدار بطريقة آمنة وسلسة.

وقال الدكتور حسن أبو البشر - في فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة الري والموارد المائية السودانية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - "إن الوزارة مهتمة بقضية الموارد المائية، وهي قضية لها بعد إقليمي ودولي، حيث تتأثر سلبا وإيجابا بالأجواء الإقليمية والمواقف السياسية للدول المختلفة".

وأضاف أن الوزارة مهتمة جدا بقضية سد النهضة، فعلى الرغم من فوائده الممكنة، لكن يُمكن أن تنقلب إلى مساوئ كبيرة جدا دون الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، موضحا أن وزارة الري موقفها واضح إزاء تلك القضية.

وأكد ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص تشغيل وإدارة سد النهضة، لأنه بدونه ستنقلب الفوائد الممكنة إلى مخاوف حقيقية، وبالتالي ستؤثر تأثيرا كبيرا جدا على معظم القاطنين على شريط النيل في السودان.

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سد النهضة وزارة الري السودانية السودان أثيوبيا

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