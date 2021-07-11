أمريكا ترسل وفدا إلى هايتي لحل أزمتها السياسية هناك بعد اغتيال رئيسها

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إرسال وفد كبير إلى هايتي لحل الأزمة السياسية التي نشأت في البلاد بعد اغتيال الرئيس الهايتي، جوفينيل مويس، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وبحسب موقع "Juno-7"، فإن الوفد سيضم مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي لنصف الكرة الغربي، خوان غونزاليس، والقائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لنصف الكرة الغربي، لورا لومان.

وبحسب الصحيفة، يعتزم الوفد لقاء رئيس وزراء هايتي المؤقت، كلود جوزيف، وآرييل هنري، رئيس وزراء البلاد في عهد مويس، وجوزيف لامبرت، الذي أعلنه مجلس الشيوخ الهايتي في البرلمان كرئيس مؤقت للبلاد.

وقُتل الرئيس الهايتي الأربعاء الماضي، بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله.

وتعتقد السلطات في هايتي أن مسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.