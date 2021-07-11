وزير اللقاحات البريطاني: من المتوقع استمرار ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة بعد 19 يوليو الجاري

لندن- (د ب ا):

من المقرر أن تصدر الحكومة البريطانية توجيهات تفيد بأنه " من المتوقع " أن يستمر الأشخاص في ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة بعد رفع جميع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في انجلترا في 19 يوليو الجاري، وفقا لما قاله وزير اللقاحات البريطاني ناظم الزهاوي لهيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".

وذكرت وكالة بلومبرج للانباء أن الزهاوي قال إنه على الرغم من أن ارتداء الكمامات لن يصبح إلزاميا في أي مكان ، سوف يكون من المتوقع أن يرتدي الأشخاص " في الأماكن المغلقة والمزدحمة ووسائل النقل العامة " الكمامات.

ويمثل هذا التصريح تغييرا في اللهجة عندما صرح رئيس الوزراء بوريس جونسون في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بأن التوجيهات سوف " تشير فقط إلى المكان الذي تختار" ارتداء الكمامة فيه، كما أشار إلى أنه لا مشكلة في عدم وضع الكمامة" في وقت متأخر من الليل على متن عربة قطار خاوية تقريبا على خط السكة الحديد الاساسي".