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رويترز: بريطانيا ستلغي مجموعة من قيود كورونا اعتبارا من 19 يوليو

02:26 م الأحد 11 يوليه 2021
رويترز: بريطانيا ستلغي مجموعة من قيود كورونا اعتبارا من 19 يوليو

نظيم الزهاوي

وكالات:

أكد وزير اللقاحات البريطاني، نظيم الزهاوي، أن "الحكومة واثقة من أن خطط رفع مجموعة من القيود المفروضة جراء فيروس كورونا المستجد ستمضي قدما في 19 يوليو"، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال نظيم الزهاوي لشبكة "سكاي نيوز": "أنا واثق من أنه يمكننا المضي قدما إلى الخطوة الرابعة، ولكن بحذر".

هذا ومن المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الخطط يوم غد الاثنين.

نظيم الزهاوي وزير اللقاحات البريطاني لقاح كورونا فيروس كورونا قيود كورونا

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