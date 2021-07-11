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الخارجية الإيرانية تستدعي سفيرة سلوفينيا في طهران

02:17 م الأحد 11 يوليه 2021
الخارجية الإيرانية تستدعي سفيرة سلوفينيا في طهران

وزارة الخارجية الإيرانية

طهران- (د ب أ):

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفيرة سلوفينيا في طهران للاحتجاج على مشاركة رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا في اجتماع افتراضي للمعارضة الإيرانية في الخارج.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية القول اليوم الأحد إن مدير شؤون البحر المتوسط وشرق أوروبا في وزارة الخارجية الإيرانية قام باستدعاء السفيرة السلوفينية لدى إيران كريستينا رادي وسلمها مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة.

وذكرت الدائرة أنه تم خلال اللقاء "التأكيد على أن مشاركة رئيس وزراء سلوفينيا الافتراضية في اجتماع نظمته زمرة إرهابية ومبغوضة من الشعب الإيراني، والتصريحات التي لا أساس لها من الصحة والسخيفة من جانب هذا المسؤول السلوفينيي، تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية وطبيعة العلاقات الثنائية، وهي مدانة".

وبدأ أمس المؤتمر السنوي لـ"المقاومة الإيرانية" تحت عنوان "إيران الحرة 2021" بمشاركة شخصيات سياسية أوروبية وأمريكية. ورافق المؤتمر تنظيم تجمعات احتجاجية في برلين ولندن وبروكسل.

وزارة الخارجية الإيرانية سفيرة سلوفينيا ايران المعارضة الإيرانية

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