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سوريا: استهداف صاروخي للقاعدة الأمريكية في حقل العمر بدير الزور

01:25 م الأحد 11 يوليه 2021
سوريا: استهداف صاروخي للقاعدة الأمريكية في حقل العمر بدير الزور

أرشيفية

وكالات:

أكدت وسائل إعلام سورية بأن القاعدة التي تشغلها قوات التحالف الدولي بالقيادة الأمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور تعرضت لقصف بعدد من القذائف الصاروخية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر محلية تأكيدها أن أعمدة دخان تتصاعد فوق القاعدة الواقعة في معمل كونيكو للغاز في حقل العمر.

ونشر مراقبون ووسائل إعلام سورية لقطات قيل إنها تظهر لحظة استهداف القاعدة وتصاعد الدخان فوقها.

وكان التلفزيون السوري الرسمي قد أفاد مساء أمس بسماع دوي انفجار مجهول المصدر من جهة القاعدة الأمريكية في حقل عمر، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البنتاجون قوله إن القوات الامريكية المنتشرة في شرق سوريا تعرضت لـ"هجوم غير مباشر بالأسلحة النارية".

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