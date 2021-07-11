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العثور على ناشط عراقي مناهض لإيران بعد يوم من اختفائه في بغداد

12:28 م الأحد 11 يوليه 2021
العثور على ناشط عراقي مناهض لإيران بعد يوم من اختفائه في بغداد

متظاهرون عراقيون يحرقون إطارات أمام مقر محافظة كرب

بغداد- (أ ف ب):

عثرت الشرطة العراقية مساء السبت على الناشط العراقي علي مقدام، أحد رموز احتجاجات أكتوبر الشعبية العام 2019 والمعروف بانتقاده الشديد للفصائل الموالية لإيران، بعد أن اختفى منذ مساء الجمعة، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

واختفى الناشط في ظروف غامضة بعد ظهر الجمعة في بغداد، على ما روت والدته لوكالة فرانس برس.

وأكد مصدر في الشرطة مساء السبت إنه تم العثور على الصحافي الشاب الذي كان تعرض لتهديدات في الفترة الأخيرة، في جنوب بغداد، ونقل بعدها الى مستشفى لتلقي العلاج.

وقال الناشط إنه تعرض للخطف والضرب عقب تلبيته دعوة لموعد في مقهى في حي الكرادة في وسط بغداد. وأثارت عملية الخطف موجة غضب عبر عنها ناشطون شباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المقدام في نهاية يونيو مقالاً على موقع يرعاه "معهد واشنطن" للأبحاث ندد فيه بعشرات الاغتيالات التي طالت ناشطين منذ الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 2019.

وكان المقدام أحد رموز ذلك الحراك الشعبي الذي هزّ العراق مطالبا بإصلاحات سياسية شاملة والحد من نفوذ إيران على البلاد، وووجه بقمع دام خلّف أكثر من 600 قتيل وثلاثين ألف جريح واختفاء عشرات من رموزه.

وتعرض الناشط في السابق لتهديدات دفعته الى السفر الى تركيا والبقاء فيها لبعض الوقت فيها قبل أن ينتقل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق. ولم تمض على عودته الى بغداد إلا ثمانية أيام فقط، بحسب عائلته.

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