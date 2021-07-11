مسلحو طالبان على أرجوحة الأطفال في أفغانستان: جاء دورنا

كابول- (د ب أ):

مع تقدم مقاتلي طالبان باتجاه عواصم الأقاليم في أفغانستان، انتشرت مقاطع فيديو للعديد من المسلحين وهم يلهون على الأرجوحة والزلاقة في حدائق للأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو، يُسمع صوت أحد عناصر طالبان وهو يصور رفاقه وهم يتأرجحون ذهابا وإيابا يقول لهم: "افعلها بشكل أسرع، أسرع، رائع، رائع! ... هذه الحديقة لنا. لقد استمتعوا (الحكومة الأفغانية) بالكثير من النزهات، والآن جاء دورنا".

وفي مقطع آخر، يمكن سماع أصوات أشخاص يضحكون بينما ينزلق رجل بتردد إلى الأسفل على زلاقة لولبية حمراء زاهية.

ولم يتضح مكان تسجيل مقاطع الفيديو وما إذا كانت تظهر المجموعة نفسها من الرجال أثناء اللهو.

وعلق مئات الأفغان على تويتر وفيسبوك بهذا الشأن. وقال الكثيرون إن مقاطع الفيديو دليل على أن عقودا من الحرب حرمت جيلا من الناس من مثل هذه الملذات البسيطة في الطفولة.

وقال آخرون إن ملايين الأفغان يعيشون في خوف لأن مسلحين مثل هؤلاء يشنون حربا مدمرة في البلاد.

وسيطرت طالبان على أكثر من 100 مقاطعة في أفغانستان منذ أن بدأت القوات الدولية انسحابها في الأول من مايو.

بالإضافة إلى ذلك، فقد شن المسلحون في الآونة الأخيرة هجمات على ضواحي العديد من عواصم الأقاليم، لكن قوات الأمن الأفغانية تصدهم حتى الآن لمنعهم من السيطرة .

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأول الجمعة إن القوات الأمريكية سوف تنهي مهمتها العسكرية في أفغانستان بحلول نهاية أغسطس.