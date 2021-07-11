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وزيرة الخزانة الأمريكية : قلقون من تأثير سلالة دلتا على التعافي الاقتصادي

11:38 ص الأحد 11 يوليه 2021
وزيرة الخزانة الأمريكية : قلقون من تأثير سلالة دلتا على التعافي الاقتصادي

جانيت يلين

فينيسيا-(د ب ا):

أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين عن " قلقها الشديد" من إمكانية أن تعرقل سلالة دلتا من فيروس كورونا التعافي الاقتصادي العالمي.

وقد أثارت السلالة، التي أدت لتفش مدمر لحالات الاصابة بفيروس كورونا في الهند، ترقب الحكومات حول العالم.

ويشار إلى أن سلالة دلتا تسببت في إخضاع الملايين من الاستراليين لإجراءات إغلاق ، في حين شهدت عدة دول أوروبية ارتفاعا في حالات الاصابة بالفيروس، الذي بدأ يتفشى بين غير الملقحين، والكثير منهم من صغار السن.

كان مسؤولو الصحة في أمريكا قد قالوا الأربعاء الماضي إن سلالة دلتا أصبحت المهيمنة .

وأوضحت يالين خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في المدينة الايطالية فينيسيا اليوم الأحد " نحن قلقون بشأن سلالة دلتا والسلالات الأخرى التي يمكن أن تظهر وتهدد التعافي. نحن اقتصاد عالمي متصل، ما يحدث في جزء من العالم يؤثر على بقية الدول".

وأضافت" لذلك ، نحن ندرك أهمية العمل سويا لتسريع وتيرة التطعيم".

جانيت يالين وزارة الخزانة الأمريكية فيروس كورونا التعافي الاقتصادي العالمي

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