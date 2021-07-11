المالية الأفغانية: الأوضاع الأمنية تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة يوميا

كابول- (أ ش أ):

حذرت وزارة المالية الأفغانية، من تكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية الافغانية ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأحد ـ أن استمرار تدهور الأوضاع في البلاد يزيد من الخسائر الاقتصادية ويضغط على خزينة الدولة يوميا.

وأضاف أن حركة طالبان سيطرت على أربعة معابر حتى الأن في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا مساعى وزارته مع الجهات الأمنية رفع هذا التهديد.