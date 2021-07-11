وزير الخارجية الأمريكي يندد بتهديدات داعش لإيطاليا

واشنطن - (أ ش أ):

أدان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، تهديدات تنظيم داعش الإرهابي إلى إيطاليا ووزير خارجيتها لويجي دي مايو، بعد استضافة روما اجتماعا على مستوى الوزراء للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش يونيو الماضي.

وكتب بلينكن - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الأحد - "ندين التهديدات ضد إيطاليا ولويجي دي مايو، بعد الاستضافة المشتركة للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش يونيو الماضي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تجدد تأكيد دعمها لحلفائنا الإيطاليين. معا، التحالف الدولي سيهزم داعش".

وكان داعش قد هدد إيطاليا - في مقال نشره التنظيم في إحدى وسائل الدعاية التابعة له مؤخرا - بالقول إنه "ليس هناك شك بأن مخاوف روما مبررة، طالما أنها لا تزال على قائمة الأهداف الرئيسية".