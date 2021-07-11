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وزير الصحة البريطاني يحذر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص

03:33 ص الأحد 11 يوليه 2021
وزير الصحة البريطاني يحذر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد

لندن - (د ب أ):
حذر وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد من ان قائمة انتظار خدمات هيئة الصحة الوطنية قد تقفز بشكل صاروخي لتصل إلى 13 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة مع تزايد المخاوف بشأن تضخم قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات التابعة للهيئة .

وقال جاويد لصحيفة "صنداي تليجراف" في أول حوار له منذ توليه منصبه قبل أسبوعين إن تزايد عدد الاشخاص على قائمة الانتظار للخضوع للعلاج بسبب الأمراض غير المرتبطة بكوفيد-19 هو اكثر ما تسبب في صدمته منذ عودته إلى الحكومة في اعقاب استقالة مات هانكوك.

وأضاف " أن الأرقام ارتفعت من 3.5 مليون إلى 5.3 مليون شخص بحلول اليوم، وقلت للمسؤولين ماذا تعنون -أسوأ بكثير- معتقدا أن الرقم يمكن أن يرتفع من 5.3 إلى ستة أو سبعة ملايين. قالوا لا . إنه في طريقه للارتفاع بالملايين .. ويمكن أن يصل إلى 13 مليونا"، وقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه هيئة الخدمات الصحية البريطانية مجموعة ضربات في وقت واحد بسبب حالات كورونا المتزايدة مرة أخرى، وتكدس قوائم انتظار علاجات أخرى من بينها ما يتعلق بفحوصات السرطان وأمراض القلب، علاوة على نقص العاملين بسبب اضطرار بعضهم لعزل أنفسهم في حال الاصابة بفيروس كورونا.

ساجد جاويد قوائم الانتظار هيئة الصحة الوطنية كوفيد-19 الخدمات الصحية

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