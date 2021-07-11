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قتلى وجرحة في انفجار عبوة ناسفة في ناد رياضي في السودان

01:00 ص الأحد 11 يوليه 2021
قتلى وجرحة في انفجار عبوة ناسفة في ناد رياضي في السودان

أرشيفية

وكالات
قتل 6 أشخاص في حادثة بمدينة ببورتسودان في ولاية البحر الأحمر بالسودان مساء السبت، إثر إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على نادي "الأمير" الرياضي بحي سلبونا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك السبت، عن سقوط ضحايا بطلق ناري وأخرى جراء طعن.
وقال شهود عيان إن الهجوم على النادي تلاه إطلاق رصاص مما أسفر عن إصابة أشخاص آخرين.
وأضافت وسائل الإعلام أنه وأثناء هروب الجناة أطلقوا الرصاص على امرأة، في وسط حي سلبونا المحاذي لشاطىء البحر الأحمر بالبر الشرقي لبورتسودان، ما أدى إلى مقتلها.

السودان بورتسودان عبوة ناسفة

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