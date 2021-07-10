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حصيلة قياسية لوفيات كورونا في تونس والجيش يشارك في حملة التطعيم

10:42 م السبت 10 يوليه 2021
حصيلة قياسية لوفيات كورونا في تونس والجيش يشارك في حملة التطعيم

حصيلة قياسية لوفيات كورونا في تونس

تونس - (د ب أ)

سجلت وزارة الصحة التونسية اليوم السبت رقما قياسيا جديدا في حصيلة الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) لتبلغ 194 حالة في 24 ساعة الأخيرة وهي الأعلى على الإطلاق، في وقت بدأ فيه الجيش بتوسيع عملياته الصحية للمساعدة في احتواء الكارثة الوبائية.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 16 ألفا و244 منذ مارس 2020 بينما أحصت الوزارة 9286 إصابة جديدة بالفيروس، ليتخطى إجمالي الإصابات 491 ألفا.

ولا تزال الموجة الوبائية في ذروتها في تونس مع تزايد الإصابات والوفيات بوتيرة سريعة ما سبب ضغطا كبيرا على قطاع الصحة العمومية الذي بلغ في معظم المستشفيات طاقة الاستيعاب القصوى.

وبدأ الجيش في المساعدة على تسريع حملة التطعيم المتعثرة ضد فيروس كورونا انطلاقا من ولاية تطاوين جنوب البلاد ويتوقع أن يستمر في مسح كامل مناطق الولايات تدريجيا.

وقال عميد في الجيش إن الهدف هو تطعيم 20 ألف مواطن من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة في تطاوين.

وبدأت دول عربية في إرسال مساعدات عاجلة إلى تونس لدعم جهودها في مكافحة الوباء.

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155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

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