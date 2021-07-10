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إيران: أنباء عن هجوم قراصنة على موقع وزارة النقل

10:19 م السبت 10 يوليه 2021
إيران: أنباء عن هجوم قراصنة على موقع وزارة النقل

إيران

طهران - (د ب أ)

قالت وسائل إعلام إيرانية إن وزارة النقل والمواصلات الإيرانية وقعت ضحية لهجوم قراصنة الإنترنت.

وأعلنت الوزارة من جانبها عن ما أسمته "أعطالاً فنية" في نظام الحاسوب الخاص بها اليوم السبت، ما يعني أن موظفيها لن يعودوا قادرين على الوصول إلى نظام التشغيل.

وأضافت الوزارة أن التحقيق يجري حاليا في سبب هذه الأعطال.

وتشتبه وسائل الإعلام الحكومية في أن يكون السبب هجوم قراصنة.

وأكد وزير الاتصالات محمد جواد أساري جهرمي هذا الأمر بصورة غير مباشرة، حيث صرح لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" بأن الأمر يدل على "بوادر هجمات إلكترونية".

اضطرب فجأة نظام الكمبيوتر الخاص بشبكة السكك الحديدية الوطنية يوم أمس الجمعة، وكان هناك العديد من المعلومات الخاطئة حول مواعيد وصول ومغادرة القطارات على سبيل المثال.

كان هناك حديث أيضا عن هجوم قراصنة، لكن لم تعلن أية منظمة علاقتها به.

تعرضت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالعديد من المنظمات الإيرانية، وخاصة المنظمات النووية للقرصنة عدة مرات في السنوات الأخيرة، وتوقف العمل فيها لساعات أو أيام حتى الآن.

وكثيرا ما اشتبهت إيران في قيام إسرائيل، التي تعتبرها إيران العدو اللدود لها، بهذه الهجمات الإلكترونية.

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