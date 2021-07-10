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أحزاب المعارضة في إثيوبيا تفوز بـ11 مقعدا فقط من أصل 436 مقعدا في انتخابات البرلمان

10:05 م السبت 10 يوليه 2021
أحزاب المعارضة في إثيوبيا تفوز بـ11 مقعدا فقط من أصل 436 مقعدا في انتخابات البرلمان

برلمان إثيوبيا

وكالات:

فازت أحزاب المعارضة في إثيوبيا، بـ11 مقعدا فقط من أصل 436 مقعدا في انتخابات البرلمان التي جرت منذ أيام، وأعلن عن نتائجها رسميا اليوم.

في المقابل، فاز حزب الرخاء الحاكم في إثيوبيا، والذي ينتمي له رئيس الوزراء آبي أحمد بـ410 مقاعد، في انتخابات وصفتها الولايات المتحدة سابقا بأنها "معيبة".

ونشر حساب قناة "إثيو تيوب" على موقع "تويتر"، اليوم السبت، وثيقة لجنة الانتخابات الفيدرالية الإثيوبية، لنتائج الفائزين بالانتخابات، والتي ظهر فيها "فوز حزب الرخاء الحاكم بـ410 مقاعد، وفاز مستقلون بـ4 مقاعد، وحصد حزب الحركة الوطنية لأمهرة المعارض 5 مقاعد، وحزب المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة المعارض حصل على 4 مقاعد، بينما فاز الائتلاف الديمقراطي الشعبي لجنوب إثيوبيا المعارض على مقعدين فقط".

برلمان إثيوبيا انتخابات برلمان إثيوبيا إثيوبيا أبي أحمد

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