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العراق يتسلم معدات من التحالف الدولي بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم جهود محاربة داعش

09:34 م السبت 10 يوليه 2021
العراق يتسلم معدات من التحالف الدولي بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم جهود محاربة داعش

قيادة العمليات المشتركة في العراق

بغداد - (أ ش أ):

تسلمت وزارة الداخلية العراقية معدات من التحالف الدولي بقيمة 2.5 مليون دولار؛ من أجل المساعدة في جهودها لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الوزارة العراقية، اليوم السبت، أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ولأجل مساعدة وزارة الداخلية في جهودها بمحاربة داعش، قامت قوات التحالف/ قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب (CJTFOIR) بتسليم القوات الأمنية في وزارة الداخلية العراقية وبقيمة 2.5 مليون دولار وتتضمن 35 عجلة رباعية الدفع و15 حفار لودر".

وأضاف البيان، أن "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014، ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية المخصصة لعملية العزم الصلب".. مشيرا إلى أن "البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب، يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

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العراق التحالف الدولي تنظيم داعش محاربة داعش

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